Испанские исследователи описали 5 типов кожных проявлений коронавируса COVID-19

02.05.2020, 9:09, Разное

Учёные из испанской Академии дерматологии описали 5 типов кожных проявлений коронавируса COVID-19. Полученная исследователями информация базируется на данных наблюдений за 375 инфицированными пациентами.

Наиболее распространённым кожным проявлением, встречающимся в 47% случаев, учёные назвали пятнисто-папулёзную сыпь. В основном распространена она у тяжелобольных пациентов с COVID-19. Сыпь, а иногда и пурпура, сохранялась в среднем 9 дней и в 57% случаев сопровождалась зудом. Второе проявление – схожее с обморожением покраснение кожных покровов, иногда с гнойниками и пузырями на пальцах верхних и нижних конечностей. Встречается чаще у инфицированных молодого возраста с лёгким течением болезни, держится почти 13 дней. Далее специалисты называют типичные для крапивницы уртикарные высыпания по всему телу и на ладонях заражённых COVID-19. Фиксируется в 19% случаев, а в 92% из них сопровождается зудом.

Около 9% пациентов среднего возраста с тяжёлым течением коронавирусной инфекции имели пузырьковую, или везикулярную сыпь, сохраняющуюся около 10 дней. У 6% тяжелобольных пожилых заражённых исследователями замечено ливедо – сетчатый рисунок на коже. Кроме того, присутствовали признаки некроза тканей.