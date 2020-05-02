 

Источники рассказали об уникальной особенности новой консоли PlayStation 5

02.05.2020, 9:09, Разное

Сетевые источники рассказали об эксклюзивной способности новой игровой приставки PlayStation 5, позволяющей опробовать понравившиеся игры даже до их покупки. Такая возможность будет обеспечена инновационными техническими решениями, примененными в устройстве.
В частности, по сведениям источников, пользователи PlayStation 5 будут иметь возможность доступа к предварительному моментальному воспроизведению цифровой копии любой из желаемых игр. Примечательно, что такая функция обеспечивает радикальное отличие устройства от традиционной загрузки. Благодаря ей, геймеры смогут опробовать новый игровой продукт непосредственно в магазине PS Store, даже не загружая его. Таким образом, просмотр пробной версии даст возможность потенциальному покупателю решить, приобретать игру или нет. Технологически такая функция является аналогом сервисам облачного стриминга игр. Впрочем, опцию можно будет использовать в условиях достаточно качественного интернет-подключения.

Стоит отметить, что начало реализации PlayStation 5 запланировано производителями лишь на конец текущего года, однако на просторах Сети инсайдерская информация о технических тонкостях новинки появляется регулярно. Также имелось сообщение об официальной презентации консоли уже в мае, однако новые сведения говорят о переносе этого мероприятия. Анонс приставки запланирован на 4 июня.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / “Банальные ворюги”: Разин нелестно отозвался о Пугачевой и Леонтьеве

02.04 / Мнение: Страшная песня

12.04 / Ученые узнали, почему детям легче переносить коронавирус

14.04 / Марат Сафин рассказал, что считает пандемию заговором: “Нас всех готовят к чипизации”

30.03 / Сосед на карантине

14.04 / Учёные составили возможные сценарии развития пандемии вируса COVID-19

30.03 / Функциональность WhatsApp урезали в связи с перегрузкой на серверах

12.04 / Опубликован рейтинг лучших королевских битв на PS4

29.03 / Мария Захарова: “Запад «оболванил» россиян много лет назад”

15.04 / Непристойная ситуация: Эми Шумер изменила имя своего ребенка по неожиданной причине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска