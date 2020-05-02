Источники рассказали об уникальной особенности новой консоли PlayStation 5

02.05.2020, 9:09, Разное

Сетевые источники рассказали об эксклюзивной способности новой игровой приставки PlayStation 5, позволяющей опробовать понравившиеся игры даже до их покупки. Такая возможность будет обеспечена инновационными техническими решениями, примененными в устройстве.

В частности, по сведениям источников, пользователи PlayStation 5 будут иметь возможность доступа к предварительному моментальному воспроизведению цифровой копии любой из желаемых игр. Примечательно, что такая функция обеспечивает радикальное отличие устройства от традиционной загрузки. Благодаря ей, геймеры смогут опробовать новый игровой продукт непосредственно в магазине PS Store, даже не загружая его. Таким образом, просмотр пробной версии даст возможность потенциальному покупателю решить, приобретать игру или нет. Технологически такая функция является аналогом сервисам облачного стриминга игр. Впрочем, опцию можно будет использовать в условиях достаточно качественного интернет-подключения.

Стоит отметить, что начало реализации PlayStation 5 запланировано производителями лишь на конец текущего года, однако на просторах Сети инсайдерская информация о технических тонкостях новинки появляется регулярно. Также имелось сообщение об официальной презентации консоли уже в мае, однако новые сведения говорят о переносе этого мероприятия. Анонс приставки запланирован на 4 июня.