 

Пермских студентов-медиков решили отправить на практику в COVID-больницы

02.05.2020, 9:06, Разное

Пермский государственный медицинский университет решил обучать студентов старших курсов диагностике, профилактике и лечению коронавирусной инфекции, а также отправлять их на практику в медучреждения региона.

Согласно приказу медуниверситета от 30 апреля, курс объемом 36 часов студенты должны освоить до 13 мая дистанционно на его сайте. Доступ к циклу будет открыт на кафедре инфекционных болезней с 6 мая.

К обучению привлекаются студенты четвертого и пятого курсов специальностей «лечебное дело», «педиатрия», «медико-профилактическое дело», четвертого курса специальности «стоматология» и третьего – специальности «сестринское дело». С 1 мая у студентов практика, теоретические занятия и экзамены переносятся.

Каждый студент должен собственноручно заполнить форму письменного согласия на участие в оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в стационарных условиях и отправить скан-копию на свой факультет. Все студенты будут направлены на практическую подготовку в медицинские организации с учетом потребности министерства здравоохранения Пермского края.

Отдельно отмечается, что студентов, давших согласие на работу в организациях, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, трудоустроят. Они также будут получать зарплату и соответствующие стимулирующие выплаты. В остальных случаях это будет обычная практика без оплаты.

Сейчас в девяти больницах Пермского края введен карантинный режим из-за COVID-19: в Перми, Березниках, Краснокамске и поселке Юго-Камский. Общее число инфицированных – 524 человека, под наблюдением врачей 404 пациента, выздоровели 106, 12 умерли.

Александра Семенова  
специально для «Новой»

Источник: Новая газета



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