 

В России значительно снизилась стоимость подписки на PlayStation Plus

02.05.2020, 8:53, Разное

Компания Sony подготовила подарок для пользователей из России, снизив стоимость годовой и трехмесячной подписки на PlayStation Plus. Однако за абонемент на один месяц придется заплатить больше обычного.
Подписка на три месяца, раньше предлагавшаяся за 1599 рублей, стала дешевле на 20 рублей. Стоимость абонемента сроком на один год с ценником 3899 рублей снизилась на 600 рублей. Желающим оформить подписку на месяц, теперь необходимо, вместо прежних 499 рублей, заплатить на 30 рублей больше.

Подписка PlayStation Plus открывает геймерам возможность каждый месяц пользоваться бесплатными играми, сетевыми режимами и иметь дополнительные скидки. Предложение действует не только в официальном магазине PS Store, но и в розничных сетях, включая М.Видео.

Играми месяца в PS Plus в мае являются два симулятора: сельскохозяйственный Farming Simulator 19 и градостроительный Cities: Skylines. С 5 мая по 1 июня оба проекта можно загрузить бесплатно. Доступ до апрельских игр – «Uncharted 4: Путь вора», а также гонок DIRT Rally 2.0 открыт до 4 мая.



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