 

“Никому не желаю это проходить”: Надежда Бабкина после выписки обратилась к поклонникам

02.05.2020, 8:53, Разное

Популярная певица Надежда Бабкина разместила на своей странице в Instagram первое видеообращение после выписки из больницы. В нем знаменитость обратилась к подписчикам со словами благодарности и призывом к соблюдению карантинных мер.
Накануне исполнительница опубликовала пост, которым порадовала фолловеров фактом своей выписки из больницы, где она проходила процесс непростого лечения от COVID-19. А несколькими часами спустя звезда записала видеоролик, решив таким образом пообщаться с посетителями своего микроблога интерактивно. На кадрах видно, что Надежда Бабкина, облаченная в домашний спортивный костюм красного цвета, находится уже дома в своей комнате. В рамках видеообращения артистка проинформировала, что лечение в клинике подошло к концу, и теперь она будет окончательно восстанавливаться в домашних условиях. Тяжелую болезнь певица назвала серьезным испытанием, через которое ей пришлось пройти. К слову, она пожелала своим поклонникам, чтобы судьба уберегла их от подобных обстоятельств, а также напомнила о необходимости обязательного соблюдения карантинных мер как эффективного средства профилактики коронавируса.

Также Надежда Бабкина выразила огромную благодарность всем, кто помог ей в непростые дни: врачам, ежедневно заботившимся об её выздоровлении; верным поклонникам, звонившим и писавшим ей сообщения в микроблоге; и даже незнакомым ей людям, переживавшим за её состояние. Со свойственным ей оптимизмом, артистка завершила видеоролик искренней улыбкой и воздушным поцелуем для подписчиков.

Публикация знаменитости вызвали массу восторженных эмоций у фолловеров. Поклонники певицы высказали в комментариях большую радость от возвращения любимицы к нормальной жизни, а также от всей души пожелали ей скорейшего полного выздоровления. К слову, лишь за полсуток видео просмотрели более 150 тысяч посетителей страницы звезды сцены.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / Ученые рассказали, какие упражнения лучше всего влияют на работу мозга

24.04 / Профессор Чумаков: Китайские учёные в Ухане более 10 лет проводили «безумные» эксперименты с COVID-19

12.04 / Директор госпитализированной Татьяны Булановой рассказал о её состоянии

25.04 / Отец Хабиба Нурмагомедова попал в больницу

08.04 / В США за последние сутки от коронавируса погибли рекордные 1,7 тысяч человек

30.03 / Мнение: Крах модели

04.04 / Мнение: Откат в XIX век, системообразующий Макдональдс и миллионы безработных официантов

23.04 / Сонливость у пожилых людей может быть симптомом болезни

21.04 / Мнение: Коронавирус в Подмосковье

29.04 / В пожаре в Выборге погибли шестеро детей и двое взрослых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска