Выявляемость коронавируса в Москве улучшилась в два раза

02.05.2020, 8:48, Новости дня

Выявляемость коронавируса в Москве удалось увеличить вдвое, что позволяет уже на ранних стадиях купировать распространение инфекции, по этому показателю город вышел в мировые лидеры, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Собянин указал в своем блоге, что «была поставлена задача максимально увеличить масштабы тестирования» для своевременного выявления случаев коронавируса и оказания пациентам помощи. В результате «за последнюю неделю мы добились кардинальных изменений в этой области, которые выводят Москву на самый высокий уровень среди мировых городов».

«По результатам скрининговых исследований различных групп населения, реальное количество заболевших составляет около 2% от общего количества жителей Москвы. И это – минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией. Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей», – подчеркнул мэр.

Так, «поликлиническая сеть кратно увеличила диагностику коронавируса методами компьютерной томографии», для этого были созданы «45 амбулаторных центров, работающих режиме 24/7, референс-центр лучевой диагностики и система компьютерного распознавания коронавируса с помощью технологий искусственного интеллекта».

Также расширены возможности городских лабораторий, к тестированию подключились частные лаборатории, что позволило «увеличить количество лабораторных тестов в пять раз по сравнению с предыдущим месяцем». Кроме того, с 30 апреля в два раза увеличили количество лабораторных тестирований – до 40 тыс. ПЦР-исследований в сутки. Также за неделю в 10 раз увеличился объем экспресс-тестов на антитела.

«Другими словами, нам удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции. По этому показателю Москва вышла в мировые лидеры. И это огромный плюс, поскольку позволяет на ранних стадиях купировать распространение инфекции и своевременно оказывать помощь пострадавшим москвичам», – сообщил Собянин.

Он отметил, что именно по этой причине «количество тяжело больных растет не так значительно, как могло бы быть при более плохом сценарии».

«Тем не менее, очевидно, что угроза пока нарастает. И я еще раз обращаюсь к вам, дорогие москвичи, с просьбой относиться к мерам самоизоляции максимально ответственно. Спасибо вам за понимание и терпение», – заключил он.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.