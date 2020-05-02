 

Мнение: Ким Чен Ын умер и принял участие в открытии завода

02.05.2020, 8:42, Разное


И еще свежие фото Ким Чен Ына, для тех, кто волновался и переживал.


Для особых въедливых, тут не поленились фото с датой сделать,  так как новый завод по производству удобрений открывали 1 мая.

Остается только в очередной раз посмеяться с альтернативно-одаренных, которые начитавшись южно-корейской прессы и перепевок из нее, несколько дней бегали с криками про то, что Ким Чен Ын умер.
Пора бы уже понимать, что к тому, что на самом деле происходит в Северной Корее, эти вбросы и их "анонимные источники" не имеют никакого отношения. Хотя кто-то же читает про расстрелы из минометов и зениток.


Алло, это CNN? У меня есть достоверная информация, что Ким Чен Ын умер…

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Google выпустила Android 11 Developer Preview 3

19.04 / Учёные назвали поверхности, на которых дольше всего задерживается коронавирус

09.04 / Игорь Николаев рассказал о самочувствии после лечения от пневмонии в Коммунарке

30.04 / Ученые: Малина помогает в борьбе против рака крови

10.04 / Шэньчжэнь стал первым китайским городом, запретившим продажу и употребление мяса собак и кошек

05.04 / Эксперты назвали простые способы защиты смартфона от поломки из-за перегрева

12.04 / Назван ТОП-5 уникальных шестиколёсных автомобилей

07.04 / Мнение: Человек, который хотел заразиться

01.05 / В возрасте 96 лет ушел из жизни старейший актер театра им. Вахтангова Евгений Федоров

28.04 / Мнение: Отчеты “дочерей офицеров”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска