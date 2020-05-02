Мнение: Ким Чен Ын умер и принял участие в открытии завода

02.05.2020, 8:42, Разное



И еще свежие фото Ким Чен Ына, для тех, кто волновался и переживал.



Для особых въедливых, тут не поленились фото с датой сделать, так как новый завод по производству удобрений открывали 1 мая.

Остается только в очередной раз посмеяться с альтернативно-одаренных, которые начитавшись южно-корейской прессы и перепевок из нее, несколько дней бегали с криками про то, что Ким Чен Ын умер.

Пора бы уже понимать, что к тому, что на самом деле происходит в Северной Корее, эти вбросы и их "анонимные источники" не имеют никакого отношения. Хотя кто-то же читает про расстрелы из минометов и зениток.



Алло, это CNN? У меня есть достоверная информация, что Ким Чен Ын умер…