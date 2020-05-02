В Голливуде из-за пандемии коронавируса начали обращаться к технологиям видеоигр

02.05.2020, 8:30, Разное

Продолжающаяся пандемия коронавируса COVID-19 негативно отражается на многих сферах, и кинематограф в этом плане не является исключением. Некоторые студии в Голливуде из-за этого вынуждены обращаться к технологиям видеоигр для съёмки новых фильмов.

Чтобы не переносить запланированные даты премьер кинолент в Голливуде нашли выход, помогающий не прекращать съёмки во время пандемии. Так, ряд студий прибегает к использующейся в видеоиграх технологии, когда нужные локации создаются виртуально с помощью нескольких LED-экранов, поддерживающих 4K. Ранее эта технология уже практиковалась студиями. В качестве примера можно привести фильм «Ирландец», где воплощающих экранных персонажей актёров помещали в «капсулу» из мониторов, таким образом создавая максимально схожий с реальным фон.

Сейчас, когда практически повсеместно вводятся карантинные меры, технологии видеоигр особо востребованы режиссёрами, так как они позволяют создавать качественный продукт даже в ограниченных домашних условиях, информирует iReactor.