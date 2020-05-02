 

Во Франции от коронавируса вылечилась 106-летняя женщина

02.05.2020, 8:30, Новости дня

Во Франции 106-летняя постоялица дома престарелых Элен Лефевр смогла вылечиться от коронавируса.

Лефевр живет в доме престарелых в департаменте Ивелин столичного региона Франции. Она сдала положительный тест на коронавирус 15 апреля, у женщины отмечалась слабость и высокая температура, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Parisien.

Она находилась на изоляции в своей комнате, госпитализация не потребовалась. В данный момент Лефевр здорова, ее состояние не вызывает беспокойства.

Отмечается, что в доме престарелых, где она живет, 200 постояльцев и 160 сотрудников.

По последним данным, число подтвержденных случаев коронавируса во Франции превысило отметку в 130 тыс. человек, скончались почти 24,6 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что жительница Нидерландов Корнелия Рас стала старейшим в мире человеком, выздоровевшем после заражения новым коронавирусом – ей 107 лет.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / СК попросил арестовать экс-депутата Госдумы Волчека и бизнесмена Плиева

20.04 / Меркель предостерегла от поспешного ослабления карантина в Германии

04.04 / Трепак рассказал, что Венедиктова требовала от него объявить о подозрении одесскому активисту Стерненко

01.05 / Массовые акции против карантина прошли в США и Мексике

24.04 / Грузия напомнила Верховной раде о преступлениях Саакашвили

27.03 / Заводы в США и Европе начали отказываться от саудовской нефти

04.04 / Россия оставила на совести «эстонских парней» слова об отношениях с Арменией

21.04 / СК возбудил дело о захвате судна с россиянами в Нигерии

30.04 / В США российскую САУ «Малка» назвали «самой мощной пушкой» в мире

26.03 / В Италии медсестра заболела COVID-19 и покончила с собой, думая, что заразила коронавирусом других

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска