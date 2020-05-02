Во Франции от коронавируса вылечилась 106-летняя женщина

02.05.2020, 8:30, Новости дня

Во Франции 106-летняя постоялица дома престарелых Элен Лефевр смогла вылечиться от коронавируса.

Лефевр живет в доме престарелых в департаменте Ивелин столичного региона Франции. Она сдала положительный тест на коронавирус 15 апреля, у женщины отмечалась слабость и высокая температура, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Parisien.

Она находилась на изоляции в своей комнате, госпитализация не потребовалась. В данный момент Лефевр здорова, ее состояние не вызывает беспокойства.

Отмечается, что в доме престарелых, где она живет, 200 постояльцев и 160 сотрудников.

По последним данным, число подтвержденных случаев коронавируса во Франции превысило отметку в 130 тыс. человек, скончались почти 24,6 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что жительница Нидерландов Корнелия Рас стала старейшим в мире человеком, выздоровевшем после заражения новым коронавирусом – ей 107 лет.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.