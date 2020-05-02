Илларионов: Реальное число погибших от коронавируса вдвое больше

02.05.2020, 8:18, Новости дня

Старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов в интервью UKRLIFE.TV, опубликованном 1 мая, заявил, что реальное число погибших от коронавируса как минимум вдвое больше, чем по официальной информации.

“Только по официальным данным, пандемия привела к гибели более 200 тыс. человек (и сейчас проводят подсчеты, сколько людей не учтено). Это число нужно увеличить как минимум вдвое, потому что идет большой недоучет – даже в высокоразвитых странах, не говоря уже о странах с менее точной статистикой. Поэтому сейчас с высокой степенью уверенности мы можем говорить о том, что от коронавируса скончалось, очевидно, около 0,5 млн человек. То есть это превышает численность погибших от многих военных конфликтов”, – отметил Илларионов.

ВИДЕОВидео: UKRLIFE.TV / YouTube

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 3,27 млн человек, из них более 233 тыс. умерли, 1,02 млн выздоровели.

В Украине по состоянию на утро 1 мая коронавирус подтвержден у 10 861 человека, 272 из них умерли.