 

Трамп определился с кандидатурой посла США в Украине

02.05.2020, 8:18, Новости дня

Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру Кейта Дейтона на должность посла в Украине. Об этом сообщили в Белом доме 1 мая.

Генерал-лейтенант в отставке Дейтон является директором Центра им. Джорджа Маршалла в Германии. Кроме того, он служит старшим советником по вопросам обороны США в Украине.

Бывший военнослужащий ранее также был координатором по вопросам безопасности США для Израиля и Палестины, директором по вопросам стратегии, планирования и политики штаба армии США, директором операций разведывательного агентства Пентагона, атташе по вопросам обороны в посольстве США в России.

Для официального назначения на должность посла США Дейтон должен пройти процедуру согласования в Сенате.

В 2016–2019 годах посольством США в Украине руководила Мари Йованович. Срок ее полномочий заканчивался в июле, однако она покинула Киев досрочно, в мае. Это произошло на фоне недовольства послом со стороны администрации президента Дональда Трампа. 

Уильям Тейлор прибыл в Украину после отставки Йованович. 1 января 2020 года он передал свою должность замглавы миссии США в Украине Кристине Квин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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