Как недостаток сна влияет на психику детей

02.05.2020, 8:15, Разное

Депрессия, тревожность, импульсивное поведение и ухудшение когнитивной деятельности у детей связаны с количеством сна, утверждают ученые в исследовании, которое опубликовано в Molecular Psychiatry.

«Рекомендуемое количество сна для детей в возрасте от 6 до 12 лет составляет 9-12 часов. Однако нарушения сна распространены среди детей и подростков во всем мире из-за растущих требований в школе, увеличения экранного времени, спортивных и общественных мероприятий», – рассказал Цзяньфэн Фэн (Jianfeng Feng), соавтор исследования.

Ученые из Уорикского и Фуданьского университетов проанализировали данные 11000 школьников в возрасте 9–11 лет.

Согласно полученным результатам, показатели депрессии, тревожности, импульсивного поведения и ухудшения когнитивной деятельности у детей связаны сокращением продолжительности сна. Кроме того, связь между психиатрическими проблемами (особенно депрессией) и короткой продолжительностью сна прослеживалась один год спустя.

Во время сна происходят процессы, которые способствуют реорганизации участков мозга, что особенно важно для детей, чей мозг быстро развивается и перестраивается.

Исследователи обнаружили связь между сокращением продолжительности сна и уменьшением объема мозга в таких его областях, как:

префронтальная кора (отвечает за планирование, прогнозирование, постановка целей, социальный «контроль»),

орбитофронтальная кора (принятие решений),

височная доля (восприятие и обработка аудиальной информации),

прекунеус (формирование чувства счастья),

надкраевая извилина (грамотность, обновление рабочей памяти, способность к обучению, сенсорное восприятие).

У детей, которые спали менее 7 часов, показатели поведенческих проблем по специальной шкале в среднем были выше на 53%, а общая оценка когнитивных функций – ниже на 7,8% по сравнению с детьми, чей сон длился 9–11 часов.

«Мы выявили важные связи между продолжительностью сна у детей, структурой мозга, когнитивным и психическим здоровьем. Но необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить основные причины этих взаимоотношений», – резюмировал Эдмунд Роллс (Edmund Rolls), соавтор исследования.