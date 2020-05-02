Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства ЧП на плавбазе “Всеволод Сибирцев”

02.05.2020, 8:10, Новости дня

В Приморье выясняют обстоятельства ЧП на крупнейшей в РФ плавбазе "Всеволод Сибирцев". Как сообщили в компании, которой принадлежит судно, после взрыва баллона с газом один человек погиб, еще один пострадал.

Сигнал о задымлении в трюме судна поступил около двух часов ночи по московскому времени. На место прибыли пожарные. Открытых источников огня не обнаружили, передает телеканал "Россия 24".

Транспортная прокуратура проводит проверку. Отмечается, что угрозы судну и остальным членам экипажа нет.