Осмысление времени и пространства: искусство ушло на удаленку

02.05.2020, 8:10, Новости дня

Россия, похоже, научилась жить на удаленке. Мы ходим в гости к родным по видеосвязи, посещаем музеи, смотрим театральные премьеры онлайн.

– Давай попробуем забыть все обиды, давай попробуем уделять друг другу хотя бы немного больше внимания.

– Я не могу читать этот бред сивой кобылы, Антон, пожалуйста, я тебя умоляю. Кто это написал?

Два актера на самоизоляции репетируют сцену онлайн. Так завязывается сюжетная линия одной из десяти серий проекта "Изолента". И так же сейчас проходят будни актеров ГИТИСа. Идея создать короткометражки на карантине в формате screenlife родилась сама собой: для студентов, режиссеров и продюсеров — это возможность продолжать работать в отсутствие очных репетиций и спектаклей. А для зрителя – новый необычный формат развлечений.

Сейчас у проекта "Изолента" — 10 серий. Главная цель, которую ставят перед собой создатели, — скрасить будни на самоизоляции. Чтобы поддержать зрителя, в онлайн ушел и театр Табакова. Там решили опробовать новый формат – виртуальные встречи с актерами. Строятся они в формате интервью: каждый желающий может направить артисту свои вопросы, а выйдет на связь со "зрительным залом" актер прямо со своей кухни — через экран телефона.

Поддержать людей в этот непростой период решили и писатели-фантасты. Так родился проект "ПостЭпидемия". В нем известные и любимые многими авторы делятся своими мыслями о том, какими станут РФ и мир после пандемии коронавируса COVID-19. Сюжет, жанр произведения может быть любым, но главное – оно не должны быть пессимистичными. Автором одного из рассказов выступил и создатель "Дозоров" Сергей Лукьяненко.

Осмысление времени и пространства — пожалуй, главный тренд не только в литературе, но и во всем искусстве в целом. Музеи и театры закрыты для посещения, но художники, философы, поэты, искусствоведы продолжают творить и общаться со своим зрителем. Их мысли и идеи нашли воплощение в проекте Государственного Пушкинского музея "100 способов прожить минуту". Три раздела: медиакарантин, категория созерцания и цифровой обмен — это, как говорят организаторы, открытое исследования на тему того, как "приручить" время. Своими рецептами уже поделились больше 70 человек по всему миру.

Чтобы поддержать зрителя, продолжает делиться искусством бесплатно и Большой театр. Весь апрель спектакли проходили в формате YouTube-трансляций. Первые шесть онлайн-показов собрали в виртуальном зрительном зале почти 3 миллиона человек из 134 стран. Поэтому продлить показы планируют и в мае. Репертуар же решили расширить.

Показывать спектакли будут в формате премьер. Поэтому организаторы настоятельно просят не опаздывать к началу. По твердому театральному канону каждый будет начинаться в семь часов вечера. А для просмотра спектакли будут доступны в течение 24 часов.