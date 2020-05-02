 

“Авангард” расстался с десятью хоккеистами и усилился Найтом из “Барыса”

02.05.2020, 8:10, Новости дня

Пресс-служба омского "Авангарда" объявила о том, что клуб покинули сразу десять хоккеистов, а также заявил о переходе нападающего Корбэна Найта из казахстанской команды "Барыс".

Стан "ястребов" покинули вратарь Александр Судницин, защитники Алексей Бондарев, Вячеслав Войнов, Егор Мартынов, Коди Франсон и нападающие Дмитрий Буйницкий, Роб Клинкхаммер, Брэндон Макмиллан, Валентитн Пьянов, Алексей Терещенко.

"Клуб благодарит игроков за работу и желает им успехов в дальнейшей карьере", – говорится на официальном сайте "Авангарда".

Омичи заключил с Найтом двухлетний контракт. В составе "Барыса" 29-летний форвард в прошлом сезоне принял участие в 65 играх, в которых набрал 42 очка – 20 голов и 22 передачи. Также на его счету 52 матча, четыре шайбы и восемь передач в НХЛ, где он играл за "Калгари", "Флориду" и "Филадельфию".

⚡ «Авангард» заключил контракт сроком на два года с канадским центральным нападающим Корбэном Найтом! https://t.co/Vuoke6KfA4 pic.twitter.com/MAV4MEngeI

— ХК Авангард (@hcavangardomsk) May 1, 2020



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