Паук сплёл паутину в ухе китаянки и прожил там около недели

02.05.2020, 8:09, Разное

Одна из жительниц города Мяньян (Китай, провинция Сычуань) обратилась к врачу с жалобами на некоторые проблемы со слухом. В ходе осмотра специалист обнаружил, что в ухе китаянки паук сплёл паутину и, предположительно, прожил там около недели.

Жительница Китая в какой-то момент начала замечать проблемы с органами слуха – постоянный посторонний шум, звон и зуд. Она обратилась к отоларингологу, и тот при осмотре обнаружил в ухе «удобно расположившегося» там паука. Представителю отряда членистоногих, вероятно, было комфортно, поскольку он сплёл себе паутину и, как считает медик, прожил так примерно неделю.

В итоге паука удалось извлечь из уха женщины, закапав капли, а затем воспользовавшись микропинцетом. «Неожиданный сожитель» не навредил органам слуха, поэтому серьёзных проблем не последовало. Позже китаянка вспомнила, что примерно за 6-7 дней до посещения больницы работала на винограднике, и именно тогда паук, с большой вероятностью, попал к ней в ухо.