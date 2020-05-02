 

Паук сплёл паутину в ухе китаянки и прожил там около недели

02.05.2020, 8:09, Разное

Одна из жительниц города Мяньян (Китай, провинция Сычуань) обратилась к врачу с жалобами на некоторые проблемы со слухом. В ходе осмотра специалист обнаружил, что в ухе китаянки паук сплёл паутину и, предположительно, прожил там около недели.
Жительница Китая в какой-то момент начала замечать проблемы с органами слуха – постоянный посторонний шум, звон и зуд. Она обратилась к отоларингологу, и тот при осмотре обнаружил в ухе «удобно расположившегося» там паука. Представителю отряда членистоногих, вероятно, было комфортно, поскольку он сплёл себе паутину и, как считает медик, прожил так примерно неделю.

В итоге паука удалось извлечь из уха женщины, закапав капли, а затем воспользовавшись микропинцетом. «Неожиданный сожитель» не навредил органам слуха, поэтому серьёзных проблем не последовало. Позже китаянка вспомнила, что примерно за 6-7 дней до посещения больницы работала на винограднике, и именно тогда паук, с большой вероятностью, попал к ней в ухо.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / В Москве и Подмосковье ввели режим всеобщей самоизоляции вне зависимости от возраста

23.04 / Мнение: Партизанен пуф-пуф

04.04 / Мнение: Китай поставит в Россию 80 млн. медицинских масок

24.04 / Мнение: Техническое. 23.04.2020

06.04 / Мнение: Суд разрешил выгуливать собак в парках?

30.03 / Татарстан и Липецкая область вводят режим самоизоляции

30.03 / Мнение: Недокументированные задачи

29.03 / В Москве скончался экс-руководитель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

28.03 / Мнение: Оптовый заказ

29.04 / В дорогостоящих смартфонах Samsung Galaxy S20 Ultra лопается стекло на основной камере

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска