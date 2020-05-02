 

Актриса Татьяна Васильева экстренно госпитализирована с подозрением на коронавирус

02.05.2020, 8:09, Разное

Популярная актриса Татьяна Васильева была в пятницу 1 мая госпитализирована по причине плохого самочувствия. По словам источника, на следующий день у неё было диагностировано заражение коронавирусом.
Согласно оперативной информации, полученной журналистами издания ТАСС в пятницу у артистки, самочувствие было “так себе”, на тот момент она находилась в больнице и ждала врача. Однако уже на следующий день в разделе Stories микроблога Instagram ведущей Даны Борисовой, которая является близкой подругой 73-летней кинозвезды, появилось сообщение о том, что у Татьяны Васильевой диагностирован COVID-19.

Кроме того, по словам телеведущей, именно факт взаимной дружбы с актрисой, и, как следствие, оперативный “созвон” подруг в опасный для здоровья момент, стал причиной того, что Татьяна Васильева смогла попасть в одну из лучших больниц столицы. Об этом сообщает интернет-издание “Экспресс-газета”.



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