 

Алёна Водонаева показала пышную полуобнажённую грудь в ванной

02.05.2020, 7:53, Разное

Экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2», модель и блогер Алёна Водонаева на странице в Instagram опубликовала ряд новых фото, снятых в ванной. 37-летняя знаменитость в кадрах показала пышную полуобнажённую грудь и стройную фигуру.
Алёна Водонаева наравне с другими звёздами отечественного шоу-бизнеса и простыми россиянами вынуждена соблюдать рекомендованный режим самоизоляции. В это время модель активно общается с подписчиками в соцсети, делится мыслями на актуальные темы и публикует новые снимки. В одном из недавних постов Водонаева показала результат довольно откровенной фотосессии. На некоторых кадрах она запечатлена с практически обнажённой грудью, надев лишь футболку, промокшую в ванной и создающую эффект «голого тела». На других знаменитость предстаёт в атласной ночной рубашке на тонких бретелях и с глубоким вырезом на спине.

В комментариях большинство подписчиков с восхищением оценивают роскошный бюст и фигуру модели, считая фотографии «высоким искусством», вдохновляющими на позитивные изменения. Критики же обратили внимание не на саму Водонаеву, а на убранство ванной, отмечая, что в доме, где подрастает мальчик, видеть такое обилие кружев и розового цвета по меньшей мере «странно».



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