В Узбекистане от прорыва дамбы на водохранилище пострадали 56 человек

02.05.2020, 7:53, Разное

Ночью 1 мая в Узбекистане произошёл прорыв дамбы Сардобинского водохранилища, расположенного в Сырдарьинской области. По информации пресс-службы МЧС, в результате ЧП пострадали 56 человек, которым потребовалась госпитализация.

Известно, что жертв в результате прорыва нет. 56 человек, находившиеся в районе прорыва одной из дамб водохранилища, госпитализированы, но информация об их состоянии отсутствует. Медики провели осмотр более 17 тысяч человек из пострадавшего от наводнения региона. Почти 70 тысяч жителей эвакуированы работниками спасательных служб и временно размещены в находящихся в соседних районах учреждениях, подготовленных к приёму оставшихся без жилья людей.

Из-за прорыва дамбы водохранилища затопленными оказались несколько населённых пунктов, повреждены дороги местного значения, нанесён урон объектам сельского хозяйства. Ликвидация последствий наводнения контролируется президентом государства Шавкатом Мирзиёевым. Сообщается, что на вечер пятницы, 1 мая, отток воды удалось установить.