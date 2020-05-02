Москва превращает оккупированные территории в центр антизападной коалиции

02.05.2020, 7:45, Разное

Apr 30, 2020

Англоязычный оригинал статьи доступен на сайте Byline Times

В конце апреля в захваченном пророссийскими сепаратистами украинском городе Донецке проходил так называемый «международный съезд антиглобалистов». Об этом сообщила русскоязычная служба российского телеканала RT, в ноябре 2017 года признанного в США иностранным агентом. При этом на англоязычной версии сайта данная информация отсутствует.

На данный момент Донецк является столицей так называемой «ДНР» (Донецкая народная республика) – непризнанного формирования, возглавляемого подконтрольным Москве «правительством». Украинские власти признали ДНР и подобную ей квазиреспублику ЛНР террористическими организациями, а контролируемые ими территории – временно оккупированными. Лидеры данных территорий находятся под западными санкциями. Именно «ДНР» стала формальным организатором сбора «антиглобалистских» и сепаратистских сил со всего мира на своей территории.

Как признают авторы статьи, подготовка к съезду велась в «полусекретной атмосфере» – якобы из-за препятствий, которые могла инициировать Украина «через своих союзников в США и Евросоюзе». Ожидалось, что на мероприятие прибудут «представители ирландской партии, продолжающей поддерживать политику ИРА, а также калифорнийские сепаратисты». Однако из-за пандемии коронавируса, приведшей к закрытию границ, организаторы решили провести конференцию в онлайн-режиме, подчеркнув, что «организатором диалога» по-прежнему выступает Донецк.

Как сообщает RT, в первой онлайн-встрече «приняли участие представители как минимум шести антиглобалистских организаций, среди которых United National Antiwar Coalition (UNAC) — американское общественное движение, выступающее против военной политики и вмешательства США в дела стран Ближнего Востока, Латинской Америки и Восточной Европы». Кроме этого, по словам авторов, в онлайн-конференции участвовали представители африканских стран, Финляндии, каталонцы и пуэрториканцы.

Ожидается, что по итогам конференции участники выработают «общую стратегию борьбы с новыми вызовами, которые приносит глобализация». При этом авторы не скрывают, что главной целью выбора места проведения съезда была легитимация статуса непризнанной ДНР. В статье провозглашается, что Донецк «превращается в столицу мирового антиглобализма», а по завершении пандемии «в ДНР займутся организацией офлайн-встреч с идеологическими союзниками из разных уголков планеты».

Что касается участников онлайн-встречи, UNAC уже давно известен своей критикой современной «капиталистической» системы с ультра-левых позиций и пророссийскими настроениями. Еще в 2017 году организация делала резкое заявление против обвинений РФ во вмешательстве в президентские выборы в США. Помимо отрицания российского вмешательства в американскую политику, авторы заявления пытались доказать «историческую принадлежность Крыма России» и объявили единственными источниками агрессии Украину и Соединенные Штаты.

Также UNAC активно участвовала в антиНАТОвских демонстрациях. Согласно сайту организации, одним из направлений ее деятельности является борьба за отмену санкций. В открытом письме, направленном на имя президента США Дональда Трампа и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, члены UNAC заступаются также за Венесуэлу, Кубу, Иран, Сирию и Зимбабве. Авторы письма подчеркивают, что в условиях пандемии коронавируса сохранение санкций является «преступлением против человечества».

В конце апреля активисты UNAC опубликовали на своем сайте новую статью, в которой назвали введенные Соединенными Штатами экономические санкции «глобальным грабежом» и формой геноцида, свойственного для «фашистских диктатур». В списке «жертв геноцида» находятся Россия, Сирия, Сомали, Китай, Иран, Северная Корея и другие. Показательно, что отдельным пунктом в перечне выделен Крым как «Крымский регион Украины». Таким образом, даже пророссийские сепаратисты не признают «российскую» принадлежность Крыма.

Что касается «калифорнийских сепаратистов», также упомянутых в статье RT, их лидер Луис Маринелли давно известен своими связями с Москвой. В частности, он никогда не скрывал, что хочет заручиться поддержкой РФ и провести отделение Калифорнии по крымскому сценарию, считает Россию своим «вторым домом» и «не может больше жить под американским флагом». В результате, когда его усилия по отделению Калифорнии от США провалились, Маринелли переехал на постоянное место жительство в столицу Урала, Екатеринбург.

Понятно, что перечисленные организации носят маргинальный характер, и вряд ли способны нанести существенный вред своим странам, за исключением общей дестабилизации обстановки. Тем не менее, очевидно, что РФ в очередной раз покровительствует антизападным и сепаратистским организациям, пытаясь параллельно продемонстрировать с их помощью «международное признание» оккупированных ею территорий.

Ксения Кириллова, SlavicSac.com