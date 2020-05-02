 

Уникальные смартфоны Xiaomi, не попавшие на полки магазинов, продаются в Сети за внушительную сумму

02.05.2020, 7:30, Разное

В Сети предлагаются к покупке два уникальных смартфона компании Xiaomi – Mi 6 Silver Edition и прототип Mi 7. Гаджеты, так не появившиеся на рынке, две китайские торговые платформы продают за немалую сумму.
Устройство Mi 6 Silver Edition серебристого цвета производитель анонсировал, но простым к пользователям оно так и не попало. Xiaomi выпустила данный аппарат маленьким тиражом – в мире насчитывается несколько десятков таких экземпляров. Желающим приобрести этот уникальный смартфон придется выложить $2831.

В отличие от Mi 6 Silver Edition, модель Mi 7 не была анонсирована, так и оставшись в виде прототипа. Концепт смартфона выставили на аукцион на онлайн-платформе Xianyu, оценивая в $141 627. Как указано в описании, устройство с 6,02-дюймовым дисплеем базируется на SoC Snapdragon 845 от Qualcomm в сочетании с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ. Судя по внешнему виду прототипа, компания Xiaomi планировала убрать «челку» и сузить рамки, но остановилась на дизайне iPhone X с широким вырезом, внедрив стиль в модель Mi 8.



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