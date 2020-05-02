Обязательный масочный и пропускной режим введены в Забайкалье

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02.05.2020, 7:30, Новости дня

На всей территории Забайкалья введен обязательный масочный режим, на территории Читы и Читинского района введен пропускной режим, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Со 2 мая ношение защитной маски, которая снижает риск заражения коронавирусной инфекцией, стало обязательным при посещении общественных мест в крае, в том числе дворов и детских площадок. Также со 2 мая жители Читы и Читинского района смогут подтверждать законность своего нахождения вне места проживания с помощью цифровых пропусков. Соответствующее постановление подписал губернатор Забайкалья Александр Осипов», – приводит текст сообщения пресс-службы ТАСС.

Там также добавили, что для получения цифровых пропусков житель заполняет и направляет заявление с использованием единого портала госуслуг или мобильного приложения «Госуслуги СТОП коронавирус». После этого на экране устройства отобразится временный цифровой пропуск в виде QR-кода и 16-значного номера. Цифровые пропуска можно скачать или распечатать, либо просто записать для предъявления уполномоченным должностным лицам, контролирующим соблюдение правил самоизоляции.

К утру субботы в Забайкалье выявлено 167 случаев заражения коронавирусом. Всего выздоровели и выписаны из больниц 49 человек.

Ранее глава Забайкалья раскритиковал жителей за нарушение режима самоизоляции.

За сутки в РФ зарегистрированы 7933 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего выявлено 114 431 случаев коронавируса в 85 регионах страны.



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