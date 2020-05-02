Роспотребнадзор раскрыл данные о повторном заражении коронавирусом среди россиян

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02.05.2020, 7:30, Новости дня

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на сегодняшний день в РФ не зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом.

По данным главы Роспотребнадзора, «на сегодняшний день в РФ не зарегистрировано повторных случаев заражения [коронавирусом]», передает ТАСС.

При этом Попова напомнила, что даже если переболевший человек чувствует себя выздоровевшим, он может быть переносчиком вызываемого коронавирусом заболевания.

«Могу сразу сказать, что очень долго вирус покидает организм. Это правда. И когда человек чувствует себя уже здоровым, он все равно может быть выделителем этого самого вируса», – сказала глава Роспотребнадзора в интервью Наиле Аскер-заде, фрагмент которого был показан в эфире телеканала «Россия-24» в субботу.

За сутки в РФ зарегистрированы 7933 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего выявлено 114 431 случаев коронавируса в 85 регионах страны.



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