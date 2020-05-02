Появилось видео гибели чемпиона Украины по пилотажу и его курсанта в авиакатастрофе под Днепром

02.05.2020, 7:30, Разное

В результате авиакатастрофы, случившейся под Днепром 1 мая, погибли один из наиболее опытных пилотов, представлявших малую авиацию Украины, и его курсант, который летел в роли второго пилота. Данную информацию рассказали представители харьковского аэроклуба имени Гризодубовой.

По словам сотрудников аэроклуба, погибший первый пилот являлся не только опытным летчиком, но и инструктором, чемпионом Украины по пилотажу, а также экзаменатором и преподавателем теоретических дисциплин в этой профессиональной области. Видеоролик, опубликованный на странице организации в Facebook, демонстрирует, что через небольшое время после взлета, не успев подняться на большую высоту, летный аппарат неожиданно свалился в пике, а затем отвесно упал носом в землю и загорелся.

Предварительная сводка ГСЧС информирует: причиной падения самолета могло стать то, что пилот не справился с управлением. Знакомые, которые знали погибшего первого пилота как специалиста, уверены, что он был способен справиться с несложной ситуацией, однако предпочитают подождать официальные результаты расследования и экспертизы.