 

Из Китая вернулась украинка с собачкой, которую не выпускали из-за коронавируса

02.05.2020, 7:10, Новости дня

В Украину из Китая вернулась украинка Анастасия Зинченко, которая отказалась в феврале эвакуироваться из Уханя из-за недопуска на самолет ее собаки. Об этом она сообщила 1 мая в Instagram.

“Я дома. Когда придет время и я соберусь мыслями и отдохну, я расскажу вам историю о том, как мы вернулись домой. А сейчас я наслаждаюсь оливье, шашлыками, пловом и селедкой под шубой”, – написала она.

Зинченко также разместила свое фото на фоне указателя “Херсон”.

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Я дома  Когда придёт время и я соберусь мыслями и отдохну, я расскажу вам историю о том, как мы вернулись домой. А сейчас я наслаждаюсь оливье, шашлыками, пловом и селедкой под шубой. Всем хороших майских праздников  Мир.Труд.Май.

Публикация от Анастасия Зинченко (@nastyazinchenko_) 1 Май 2020 в 8:15 PDT

В феврале Зинченко, находившаяся в Ухане, где произошла вспышка коронавируса, не была эвакуирована из-за отказа оставлять собаку. В посольстве ей сказали, что на питомца необходимо оформить специальные документы.

Позже ей позвонил президент Украины Владимир Зеленский и пообещал взять ситуацию под личный контроль.

4 марта Зинченко заявляла, что не планирует возвращаться в Украину без своего питомца.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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