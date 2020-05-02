Из Китая вернулась украинка с собачкой, которую не выпускали из-за коронавируса
02.05.2020, 7:10, Новости дня
В Украину из Китая вернулась украинка Анастасия Зинченко, которая отказалась в феврале эвакуироваться из Уханя из-за недопуска на самолет ее собаки. Об этом она сообщила 1 мая в Instagram.
“Я дома. Когда придет время и я соберусь мыслями и отдохну, я расскажу вам историю о том, как мы вернулись домой. А сейчас я наслаждаюсь оливье, шашлыками, пловом и селедкой под шубой”, – написала она.
Зинченко также разместила свое фото на фоне указателя “Херсон”.
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Я дома Когда придёт время и я соберусь мыслями и отдохну, я расскажу вам историю о том, как мы вернулись домой. А сейчас я наслаждаюсь оливье, шашлыками, пловом и селедкой под шубой. Всем хороших майских праздников Мир.Труд.Май.
В феврале Зинченко, находившаяся в Ухане, где произошла вспышка коронавируса, не была эвакуирована из-за отказа оставлять собаку. В посольстве ей сказали, что на питомца необходимо оформить специальные документы.
Позже ей позвонил президент Украины Владимир Зеленский и пообещал взять ситуацию под личный контроль.
4 марта Зинченко заявляла, что не планирует возвращаться в Украину без своего питомца.
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