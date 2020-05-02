Карантин нужен. Вот только “Велюры” и “Эпицентры” его обнулили
02.05.2020, 7:10, Новости дня
Знаете, что самое обидное в сложившейся ситуации? Что эпидемия никуда не делась.
И карантин нужен. Да, он нужен. Вот только “Велюры” и “Эпицентры” его обнулили.
Имхо, все эти хождения по улицам без масок и бравирование своей ненужной смелостью – чисто внутренний протест. Мне так кажется. Быть может, я ошибаюсь.
Мы просто хотим справедливости и отсутствия двойных стандартов.
Источник: Borys Filatov / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет