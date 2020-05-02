 

Карантин нужен. Вот только “Велюры” и “Эпицентры” его обнулили

02.05.2020, 7:10, Новости дня

Знаете, что самое обидное в сложившейся ситуации? Что эпидемия никуда не делась.

И карантин нужен. Да, он нужен. Вот только “Велюры” и “Эпицентры” его обнулили.

Имхо, все эти хождения по улицам без масок и бравирование своей ненужной смелостью – чисто внутренний протест. Мне так кажется. Быть может, я ошибаюсь.

Мы просто хотим справедливости и отсутствия двойных стандартов.

Источник: Borys Filatov / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Украина планирует получить от МВФ до конца года два транша по $1,75 млрд – Минфин

30.03 / Американские биржевые индексы растут на фоне продления социального дистанцирования

08.04 / Крупнейшая в мире нефтяная сделка не спасет цены на нефть

09.04 / Половина новых вирус-положительных пациентов в Москве оказалась моложе 45 лет

19.04 / Торговые сети ежедневно пополняют запасы продовольствия

05.04 / Особая методика сделала металлические стекла пластичными

19.04 / Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом и озвучил выводы

19.04 / В Южной Корее частично ослабили карантин, введенный из-за коронавируса

19.04 / Испания намерена доиграть турниры футбольного сезона-2019-2020

12.04 / В ДР Конго вернулась Эбола. Последнего пациента с вирусом выписали из больницы месяц назад

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска