 

Выход большого обновления Windows 10 сорван из-за “дыры” в безопасности

02.05.2020, 7:09, Разное

Компанией Microsoft в апреле было анонсировано завершение работы над полугодовым обновлением операционной системы Windows 10 May 2020 и появление доступа к финальной версии для Windows Insider. Однако, по сообщениям источников, прогнозируемые сроки по выходу оказались сорваны.
Сообщается, что производители РС должны были получить стабильную версию Windows 10 May 2020 28 апреля, а обычные пользователи – уже 12 мая. Однако незадолго до наступления прогнозируемой даты компанией Microsoft обнаружился факт уязвимости “нулевого дня” в системе безопасности ОС, который фирма-разработчик решила исправить до выхода. Таким образом, первоначальные планы были изменены, а релиз обновленной операционной системы отложен.

Теперь, в соответствии с новым планом, производители компьютеров станут обладателями обновления 5 мая, разработчики – 12 мая, а простые пользователи – 28 мая. Об этом пишет профильное интернет-издание Ixbt.com.



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