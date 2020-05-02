«Это видео и танцы только для тебя»: Рудковская ответила высмеявшему ее сына Аршавину

02.05.2020, 7:09, Разное

Отечественный музыкальный продюсер Яна Рудковская на странице в Instagram обнародовала небольшое видео, показав забавные танцы с младшим сыном Александром. Таким образом супруга Плющенко ответила Андрею Аршавину, ранее раскритиковавшему «карантинные публикации» звёздной пары и их сына.

Яна Рудковская довольно часто подвергается критике со стороны. Одним не по нраву её наряды, другим – фото роскошных завтраков в постоянной рубрике в соцсети, третьи считают неправильным воспитание Александра, «лишённого детства». К последним относится и футболист Андрей Аршавин, высказавший мнение, что Гном Гномыч на «карантинных» фото и видео выглядит так, как будто снимается «из-под палки». В ответ Яна Рудковская опубликовала ролик, в кадрах которого вместе с сыном, сидя в пижаме на полу на подушках, танцует с плюшевой игрушкой в руках. Продюсер уточнила, что видео – специально для Аршавина. Также она удивилась людям, которые интересуются чужими детьми больше собственных, намекнув на желание футболиста платить меньше алиментов бывшей возлюбленной Юлии Барановской.

Напомним, «скандальное» высказывание Аршавина в адрес сына Плющенко и Рудковской прозвучало в ходе недавнего прямого эфира с коллегой Александром Кержаковым. Тогда футболист заметил, что родителям, вероятно, больше нравится снимать разные видео, а вот их сын Александр выглядит не очень довольным «забавами».