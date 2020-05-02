 

Количество смертей от коронавируса превысило 560, зафиксировано более 28 тысяч случаев

02.05.2020, 7:05, Разное

Количество смертей в результате новой коронавирусной инфекции в Китае достигло 563, зафиксированных случаев – 28018. По сравнению с показателями понедельника число заболевших увеличилось примерно на 35%. За время вспышки инфекции выздоровели 1299 человек.

Вне Китая случаи новой коронавирусной инфекции зафиксированы в Японии, Сингапуре, Таиланде, Южной Корее, Австралии, Германии, США, Малайзии, Вьетнаме, Франции, Объединенных Арабских Эмиратах, Канаде, Индии, Филиппинах (включая один смертельный случай), России, Италии, Великобритании, Бельгии, Непале, Шри-Ланке, Швеции, Испании, Камбодже и Финляндии.



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