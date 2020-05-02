Специалисты МЧС продезинфицировали 3 тысячи километров дорог по всей России
02.05.2020, 6:55, Новости дня
Три тысячи километров дорог продезинфицировали специалисты МЧС по всей России. Масштабную санобработку проводят уже месяц.
Социально значимые места, где обычно собирается много людей, обработали в первую очередь. Это школы, больницы, вокзалы и аэропорты, административные здания, жилые дома. Во многих регионах дезинфицируют целые села.
Все делается для того, чтобы снизить темпы распространения коронавируса COVID-19.
В России за сутки выявлено почти 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В Москве – 3,5 тысячи. В Московской области инфицировано еще 800 человек. Всего в стране зарегистрировано почти 114,5 тысячи случаев коронавируса.
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