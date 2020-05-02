Авиалесоохрана предупреждает о высокой пожарной опасности в 63 регионах страны

02.05.2020, 6:55, Новости дня

В праздничные выходные в 63 регионах РФ ожидаются средний, высокий, а местами и чрезвычайный классы пожарной опасности. Таковы прогнозы Авиалесоохраны.

МЧС РФ ведет постоянный мониторинг ситуации. Во всех регионах проводят профилактические и противопожарные мероприятия, разъяснительные беседы с населением. Для фиксации правонарушений используют беспилотники. Например, за разведение огня нарушителям грозят штрафы.

Во многих регионах сейчас действует особый противопожарный режим, напоминает телеканал "Россия 24". И очень важно вовремя обнаружить и ликвидировать потенциальные источники пожаров.