 

Авиалесоохрана предупреждает о высокой пожарной опасности в 63 регионах страны

02.05.2020, 6:55, Новости дня

В праздничные выходные в 63 регионах РФ ожидаются средний, высокий, а местами и чрезвычайный классы пожарной опасности. Таковы прогнозы Авиалесоохраны.

МЧС РФ ведет постоянный мониторинг ситуации. Во всех регионах проводят профилактические и противопожарные мероприятия, разъяснительные беседы с населением. Для фиксации правонарушений используют беспилотники. Например, за разведение огня нарушителям грозят штрафы.

 

Во многих регионах сейчас действует особый противопожарный режим, напоминает телеканал "Россия 24". И очень важно вовремя обнаружить и ликвидировать потенциальные источники пожаров.



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