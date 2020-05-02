Вопреки страшной статистике смертей: жители ряда стран выступили против карантина

02.05.2020, 6:55, Новости дня

Коронавирус COVID-19 уже унес более 230 тысяч жизней. Число заразившихся во всем мире приближается к трем с половиной миллионам. Несмотря на пугающую статистику, в некоторых странах находятся те, кто бойкотирует меры борьбы с эпидемией.

Место действия Бейрут, Ливан. Армия прогоняет с улиц тех, кто недоволен локдауном. То же самое происходит в Сантьяго, Чили. Столичные жители вышли на митинг, нарушив запрет на скопление людей в общественных местах, введенный из-за пандемии. Реакция полиции была быстрой и жесткой. Почти 60 человек задержаны.

В Сакраменто, штат Калифорния, местный капитолий осаждают участники другой акции. Они требуют отмены строгих мер карантина. На юге штата также выступают протестующие, требующие открыть доступ на пляжи, закрытые по распоряжению властей. Говорят, их не так страшит вирус, как то, что их свободу ограничили.

Схожая картина в Чикаго, штат Иллинойс, и требования те же. Лозунги даже более странные — виден, к примеру, плакат, согласно которому локдаун это пробный прогон коммунизма. Полицейские убеждают всех разойтись, но ведут себя мягче, чем их чилийские коллеги.

Дело, вероятно, в том, что совсем недавно похожие протесты прошли в Мичигане, причем там вооруженные молодчики прогнали губернатора, которая хотела продлить локдаун. Демонстрантов никто не наказал. Более того, в их поддержку выступил лично президент США. Он написал в своем Twitter, что они — "очень хорошие", а глава штата сама виновата, что не "потушила вовремя этот пожар".

Губернатор Уитмер еще раз попыталась объяснить свою позицию. "Знаю, что многие злы, знаю что многие встревожены, что им не терпится вернуться на работу, — отметила она. — Я понимаю это и уважаю это. Я и сама больше всего хотела бы просто повернуть выключатель и вернуться к нормальной жизни. Но это так не работает".

Действительно, в условиях пандемии достаточно просто не успеть с введением карантина — и число больных возрастет в разы. Как раз это произошло с американским эсминцем Kidd. Еще недавно сообщалось о 18 больных на борту. Теперь их почти сто — это примерно 30 процентов экипажа. И можно с уверенностью говорить, что для флота этот корабль временно потерян.

Всего в США более одного миллиона ста тысяч больных. Жертв около 65 тысяч. Трамп еще двадцатого апреля обещал, что их будет не больше шестидесяти тысяч. На последней пресс-конференции он скорректировал свой прогноз и заодно напомнил, без тех мер, которые принимают власти, было бы еще хуже.

"Мы ожидали, что без мер, направленных на смягчение ситуации, погибли бы от полутора миллионов до двух миллионов двухсот тысяч, — сообщил Трамп. — И надеюсь, мы придем к меньше чем ста тысячам погибших — это все равно ужасное число. Ужасная вещь. Это можно было остановить, там где это начиналось".

Трамп опять намекает на Китай. И вновь заявляет, что собирается наказать Поднебесную новыми тарифами — за то, что, как ему кажется, Китай недостаточно сделал, чтобы остановить пандемию. В самом Китае, кстати, за сутки был выявлен всего один новый случай заражения коронавирусом.