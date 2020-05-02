“В строгой изоляции более месяца”: Эммануил Виторган опроверг слухи о прогулках по Москве с дочерью Этель

02.05.2020, 6:53, Разное

Эммануил Виторган лично опроверг распространившиеся на просторах Сети слухи о его прогулках с дочерью Этель по улицам Москвы. Российский актер не покидает свой дом во время карантина, а большую часть фото в Instagram публикует из архива.

Эммануил Гедеонович решил развеять появившуюся информацию о том, что он с маленькой дочерью посещал Дом актера. Народный артист РФ разместил публикацию в личном блоге, где признается, что он вместе с семьей, а также коллектив культурного центра актера, уже больше месяца пребывает “в строгой изоляции”.

Причиной для слухов стал недавний пост Эммануила Виторгана, где он позирует с Этель в Доме актеров. По словам знаменитости, снимки публикуются из архива, поэтому не стоит беспокоиться за здоровье актера и его семьи. В подтверждение своих слов Виторган разместил кадр вместе с супругой Ириной Млодик, сделанный до появления их дочерей.