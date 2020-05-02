 

Андрей Разин обвинил в смерти солистки «Фристайла» Нины Кирсо «бездушные» украинские власти

02.05.2020, 6:53, Разное

Андрей Разин отреагировал на смерть 56-летней певицы Нины Кирсо, являвшейся солисткой группы «Фристайл», новой публикацией в своем Instagram-аккаунте. Шоумен считает виновными в трагедии украинские власти, проявившие бездушие к судьбе певицы, пребывавшей в коме после инсульта.
Продюсер «Ласкового мая» просил руководство соседней страны предоставить ему разрешение на посещение больной коллеги, но ему не дали возможности ни приехать к ней, ни перевести деньги на лечение. Разин обращался и к Петру Порошенко, и к Владимиру Зеленскому, но они оставили без внимания его слова. Последний раз Разин написал нынешнему президенту Украины, призывая его как бывшего артиста, войти в положение и посодействовать ему. Шоумен хотел поддержать Кирсо и оказать ей необходимую помощь. Однако, как написал Разин, эти «бездушные люди» ничего не сделали.

Смерть Кирсо, которая провела около двух лет в коме, автор поста назвал огромной утратой для шоу-бизнеса как российского, так и украинского. Продюсер соболезнует всем родным покойной, включая ее сына и мужа.



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