На крупнейшей в РФ плавбазе в Приморье произошел взрыв

02.05.2020, 6:30, Новости дня

Во время огневых работ на крупнейшей в РФ плавбазе «Всеволод Сибирцев» в Находке произошел взрыв газового баллона, сообщили в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Владивостока.

«Во время огневых работ произошел взрыв баллона, двое пострадавших. Один в тяжелом состоянии», – приводит сообщение МСКЦ ТАСС.

Позднее руководитель компании «Доброфлот» Александр Ефремов сообщил, что при взрыве газового баллона на плавбазе «Всеволод Сибирцев» в Находке погиб человек – это сварщик. «Еще одна женщина пострадала, она госпитализирована», – добавил Ефремов.

По словам Ефремова, происшествие не несет угрозы судну и остальному экипажу крупнейшей в РФ плавбазы «Всеволод Сибирцев». «Это, безусловно, личная трагедия погибшего сварщика, трагедия пострадавшей женщины, которая обеспечивала огневые работы. Тем не менее, никаких угроз мореплавания мы сейчас не видим, судно абсолютно в рабочем состоянии, угрозы подготовки к рейсу также нет», – сказал Ефремов.

Он также сообщил, что пожара на борту не было. При этом пока не очевидны причины хлопка, идет разбирательство. Как информирует Дальневосточная транспортная прокуратура, Находкинская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности плавания и пожарной безопасности.

Сигнал о возгорании на территории судоремонтного завода на пульт пожарной охраны Находкинского городского округа поступил в 08.50. Спасатели прибыли через 10 минут.

«Всеволод Сибирцев» компании «Доброфлот»- один из двух крупнейших плавзаводов в мире. Длина судна – 179 метров, высота от киля до клотика – 45 метров, водоизмещение – около 26 тыс. тонн, ширина – 28 метров, экипаж – 600 человек. Мощности плавбазы позволяют выпускать мороженую, консервную и кормовую продукцию, в том числе консервы из сайры и сельди натуральных и в масле, печени трески и минтая, горбуши. Общий объем суточной переработки сырья может достигать 650 тонн, производство практически безотходное.

Напомним, 2 ноября 2019 года в порту Находка произошел взрыв на нефтеналивном танкере «Залив Америка». По данным спасателей, на борту находились девять человек, двое из них погибли, еще один утонул на глазах у экипажа. В Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ назвали вероятную причину гибели людей на танкере в Находке.