Мнение: О добивающих ударах по «Северному потоку–2»

02.05.2020, 6:19, Разное

Вот что значит – кто не успел, тот опоздал.

А немцы, конечно, красавцы. На словах бунтовали против американских санкций в отношении строительства «Северного потока–2», завершённого практически на 90%. А на деле…

Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) практически приняло решение, что газопровод «Северный поток-2» подпадает под ограничения, связанные с газовой директивой ЕС. Об этом пишет Handelsblatt со ссылкой на проект документа. Ожидается, что окончательный вердикт будет вынесен в течение недели.

Формально немцы правы: поскольку проект не был окончен до мая 2019 года, как предусматривало исключение из Директивы, он теперь должен соответствовать, и поставщик газа («Газпром») не может быть одновременно владельцем трубы. А тот известный факт, что строительство не было завершено в срок из-за форс-мажора – экстерриториальных решений властей #США, – во внимание, разумеется, принят не был. Тем более, что германские власти и сами когда-то выражали решительный протест вмешательству США…

Теперь же они настроены весьма сурово именно к России. «”Северный поток-2″ в свете незаконченности реализации не выполняет условия Закона об энергетическом хозяйстве ФРГ для освобождения от правил», – обозначил свою позицию регулятор, подчеркнув, что «об экономически-функциональном понимании термина “завершение проекта” не может быть речи». Чем выбил последнюю опору из-под оператора СП-2, компании Nord Stream 2 AG, единственным акционером и учредителем которой является «Газпром».

Технически, Nord Stream 2 ещё может обжаловать это постановление в Высшем земельном суде Дюссельдорфа. Но тот может передать дело в Европейский суд в Люксембурге, среди 28 судей которого далеко не все рады расширению присутствия российского газового монополиста на рынке ЕС.

Конечно, это ещё не конец «Северного потока-2» именно как трубопроводного проекта. Даже после поражения у регулятора и в судах достроить нитку, наверное, будет возможно. И патриотическая общественность не даром с придыханием следит за маневрами трубоукладчика «Академик Черский», теоретически способного подводную часть стройки завершить (в какие сроки – вопрос отдельный).

Но это практически нокаутирующий удар по экономике проекта. Его окупаемость и в лучшие времена, когда цены на ископаемое топливо были много выше нынешних, вызывала большие сомнения. Теперь же позиция германского регулятора означает, что даже если газопровод будет достроен к концу 2020 года, половину его мощности – 27,5 млрд кубометров в год из 55 млрд – российской газовой монополии придётся отдать независимым поставщикам. Но дело в том, что выполнить эти требования «Газпром» не в состоянии: лишь его месторождения подключены к «Северному потоку-2», а кроме того, ни одна российская компания не имеет права на экспорт трубопроводного газа. Иными словами, труба останется полупустой, а украинский транзит вынужденно сохранится, чего ЕС, кстати, как раз и добивался.

И в свете новой энергетической реальности, которая уже сказалась негативно на экспортной выручке «Газпрома», снизившейся на 16% за прошлый, относительно благополучный год, наше всё, похоже ждут крайне суровые времена. А вот вопрос, кто заплатит за просчёты и ошибки национального достояния, наверное, риторический?