Найдено природное средство от похмелья

02.05.2020, 6:08, Новости дня

Немецкие ученые из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга выяснили, что экстракты некоторых растений способны облегчить связанное с чрезмерным употреблением алкогольных напитков недомогание, информирует MedicalXpress.

Ученые провели эксперимент с участием 214 человек в возрасте от 18 до 65 лет, которых разделили на три группы. За 45 минут до употребления спиртного и сразу после этого добровольцам дали выпить специальный раствор. В первом случае он включал в себя экстракты корня имбиря, барбадосской вишни, кактуса опунции, гинкго билоба, ивы, магний, калий, бикарбонат натрия, цинк, рибофлавин, тиамин и фолиевую кислоту, а также стевиолгликозиды и инулин. Вторая группа получила добавку без растительных экстрактов, а третья – плацебо, передает РИА «Новости»..

Участники исследования употребляли спиртное в течение четырех часов. До и после застолья, а также спустя 12 часов у них брали анализы крови и мочи и измеряли артериальное давление. У добровольцев также собрали данные о состоянии на следующий день.

Результаты эксперимента показали, что во всех группах интенсивность симптомов похмелья была разной. Лучше всего себя чувствовали те, кто получил добавку с растительными экстрактами, витаминами и минералами. По сравнению с участниками, принявшими плацебо, у первой группы на 34% уменьшилась головная боль, тошнота – на 42% , чувство безразличия – на 27%, беспокойство – на 41%. Во второй группе не заметили существенных улучшений.

По мнению ученых, такой эффект вызвали содержащиеся в растениях полифенолы и флавоноиды. Какие именно механизмы оказали такое влияние на самочувствие участников, еще предстоит выяснить.

Исследователи заметили, что витамины и минералы сами по себе не помогли людям справиться с похмельем. Это ставит под вопрос мнение, что его симптомы обусловлены обезвоживанием и нарушением электролитного баланса. Кроме того, полученные данные свидетельствуют о том, что алкоголь не всегда приводит к значительной потере жидкости в организме.

Напомним, 1 января врач-гомеопат Михаил Лущик назвал средство разведчиков от похмелья.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие алкогольные напитки вызывают самое сильное похмелье.