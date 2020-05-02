В Германии в тюрьму отправили бывшего чемпиона мира по боксу

02.05.2020, 5:54, Новости дня

Бывшего чемпиона мира по боксу в среднем весе Феликса Штурма окружной суд в немецком Кельне приговорил к трем годам тюрьмы. Об этом 30 апреля сообщил Bild.

41-летнего Штурма признали виновным в неуплате налогов на сумму более €1 млн, нарушении антидопинговых правил и умышленному причинению вреда своему сопернику.

В процессе судебного разбирательства судьи пересмотрели поединок спортсмена против российского боксера Федора Чудинова в феврале 2016 года (тот бой по очкам выиграл немец) и пришли к выводу, что Чудинов “испытывал настоящую боль”. После боя проба Штурма на допинг дала положительный результат.

Издание отмечает, что Штурм, который находился на свободе после освобождения из-под стражи несколько месяцев назад, надеялся на условный срок в этом процессе.

Штурм стал чемпионом мира по версии WBO в сентябре 2003 года после поединка с аргентинцем Гектором Веласко (победа раздельным решением судей). В декабре защитил титул в бою с испанцем Рубеном Вароном. В июне 2004 года проиграл титул многократному чемпиону мира в нескольких весовых категориях, американцу Оскару Де Ла Хойе.