“Этого никогда не было”. Байден впервые публично прокомментировал обвинения в сексуальном насилии

02.05.2020, 5:54, Новости дня

Бывший вице-президент США, кандидат в президенты Джо Байден 1 мая в эфире телеканала MSNBC отверг обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые против него бывшей сотрудницей Сената Тарой Рид.

“Нет, это неправда. Я однозначно говорю, что этого никогда, никогда не было”, – сказал Байден.

Это первое заявление политика по этому поводу.

Позже он опубликовал в Medium расширенный комментарий. В нем Байден призвал Национальный архив опубликовать жалобу, которую, как утверждает Рид, она подавала на политика в 1993 году.

Байден сказал, что документы, относящиеся к годам его работы в Сенате, были переданы Делавэрскому университету, но они содержат только записи о публичной деятельности. Национальный архив – единственное место, где может быть такая жалоба.

Рид, которая в начале 90-х годов работала помощницей сенатора от штата Делавэр Байдена, в апреле обвинила своего бывшего босса в сексуальных домогательствах. 9 апреля женщина подала жалобу в полицию.

В интервью Associated Press она рассказала, что весной 1993 года Байден прижал ее к стене в подвале офисного здания в Вашингтоне и стал щупать пальцами, а затем попытался поцеловать. Когда Рид отстранилась, политик, по ее словам, выразил недоумение и заявил, что он ей нравится. Она утверждает, что рассказывала об инциденте трем сотрудникам штаба Байдена, двум знакомым, брату и матери (ныне покойной).

Associated Press опросило людей, работавших с Байденом 27 лет назад, но никто из них не вспомнил о жалобах Рид. 27 апреля издание Business Insider опубликовало комментарий ее соседки. Она сообщила, что в 1995-м или 1996 году бывшая подчиненная Байдена подробно рассказывала ей о предполагаемом нападении.

В марте 2019 года бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес сообщила, что Байден в 2014 году на мероприятии Демократической партии поцеловал ее против ее воли. Затем еще восемь женщин (среди них была Рид) вспомнили, что политик заставил их чувствовать себя некомфортно из-за неуместных физических проявлений привязанности. Однако никто не заявлял о попытках домогательства или сексуального насилия. Байден утверждал, что ничего неподобающего в его поступках не было.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут Байден от демократов и действующий глава государства Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.