Давиденко: Бизнес быстро понял, что Офис президента – сборище импотентов. Я бы им доставку с AliExpress не доверил, не то что экстренные закупки

02.05.2020, 5:54, Новости дня

Офис президента Украины оказался не в состоянии нормально организовать поставку импортных товаров медицинского назначения, заявил на своей странице в Facebook бизнесмен Алексей Давиденко.

“Офис президента месяц выдавал желаемое за действительное. Я уже три недели пишу. Они считают чужие самолеты, чужие грузы, чужие доставки, чужие деньги. С таким же успехом [президент Украины Владимир] Зеленский мог каждый день считать птиц, пролетающих над ОП, и сообщать нам в видеообращениях их количество. Птицы над ОП – это его победа? Вот и грузы в прилетающих самолетах имеют к нему приблизительно такое же отношение. Они врали на всю страну, выдавая частные коммерческие и благотворительные доставки за свои личные гуманитарные грузы”, – отметил Давиденко.

По его мнению, представители власти не разбираются в вопросах логистики и организации поставок из других стран.

“У многих меценатов – департаменты международной логистики, как весь штат ОП. Все они смогли бы сами намного эффективнее, быстрее и – главное – умнее потратить эти деньги на защиту от вируса. Помните тот первый Ил, который организовывал Офис президента и в котором летал в Китай депутат от “Слуги народа”? Тогда потратили кучу денег, а в итоге не смогли забрать и половину из запланированного. Потому что организацией всего занимались люди, которые были очень далеки от медицины, от логистики, от импорта товаров и от организации поставок. Честно. Я бы им даже доставку с AliExpress не доверил, не то что экстренные закупки по миру на сотни миллионов”, – подчеркнул бизнесмен.

По его словам, в апреле украинские компании импортировали товары для коммерции и благотворительности своими силами.

“Сам Офис президента ни разу так и не смог купить ни один свой полный самолет товаров защиты. Именно поэтому они были вынуждены каждый раз догружать самолеты частными и коммерческими грузами. Иначе за деньги украинских олигархов летали бы платные пустые на 80% самолеты. Именно поэтому Офис президента умолял бизнес давать свои грузы, чтобы хоть как-то сделать видимость наполнения. И это при том, что летали не грузовые самолеты, а обычные пассажирские рейсы… Все, что делал Офис, – посредничал на доставке с одной-единственной целью – чтобы вовремя выходить в эфир и присваивать себе чужие частные доставки. Бизнес очень быстро понял, что Офис президента – это сборище импотентов, и весь апрель почти все, кто хотел что-либо возить как для коммерции, так и для благотворительности, возили сами”, – резюмировал Давиденко.

23 апреля в Борисполь прибыл грузовой самолет “Мрія” с более чем 100 т медицинских товаров на борту. Рейс встречал сам Зеленский и другие представители власти. Из сообщения Офиса президента следовало, что весь груз или большая его часть – гуманитарный.

Однако 29 апреля стало известно, что народный депутат от группы “За майбутнє” Александр Герега, совладелец сети “Эпицентр”, разослал коллегам по парламенту и в мэрию Киева письма, в которых предлагал приобрести товары с “Мрії” в его компании.

После этого замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко признал, что рейс был оплачен коммерческими структурами и как минимум часть груза предназначалась для продажи, то есть не была гуманитарной.