 

Анастасия Ивлеева продемонстрировала «эффектные» танцы на шесте

02.05.2020, 5:53, Разное

Известная отечественная телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева на странице в Instagram опубликовала небольшой видеоролик, снятый в период самоизоляции. В кадре знаменитость продемонстрировала «эффектные» танцы на шесте, впечатлившие многочисленных подписчиков.
В видео Анастасия Ивлеева в парике с голубыми волосами средней длины, в коротких чёрных шортах и синем топе, обутая в ботильоны на высоком каблуке, показывает навыки в pole dance. Блогер с разбега запрыгивает на шест, с испуганными глазами каждый раз пытается удержаться, но постоянно «эффектно» падает то лицом в пол, то на спину. Некоторые подписчики в комментариях принялись жалеть «начинающую танцовщицу», но затем заметили край лежащего на полу мата, явно смягчавшего падения.

Некоторые фолловеры уверены, что Анастасия Ивлеева изначально задумывала ролик в шутливом ключе, поэтому реагируют на танцы на шесте с юмором. Другие же считают, что блогер решила в «очередной раз поймать хайп» и заработать побольше денег, а ради этого можно перенести и не такие падения.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов работал на СБУ – ИНТЕРСАКС

15.04 / Мнение: О похабном и позорном новом мире для России

06.04 / Эксперты рассказали о большом влиянии Солнца на распространение вирусных инфекций

22.04 / Путин утвердил отмену НДФЛ с выплат медикам, работающим с инфицированными COVID-19

25.04 / На фоне скандала с критикой жертв домашнего насилия Регину Тодоренко лишили титула «Женщина года»

19.04 / Покупатели Magic Keyboard для iPad Pro поделились первыми впечатлениями от клавиатур

01.04 / Игорь Николаев зачитал грустное стихотворение в больнице Коммунарки

01.04 / Без “лежаков”: в России нашли оригинальный способ борьбы с лихачами на дорогах

01.05 / Певице Эдите Пьехе стало хуже

26.03 / Из-за коронавируса от ООН потребовали снять санкции с России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска