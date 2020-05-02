Анастасия Ивлеева продемонстрировала «эффектные» танцы на шесте

02.05.2020, 5:53, Разное

Известная отечественная телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева на странице в Instagram опубликовала небольшой видеоролик, снятый в период самоизоляции. В кадре знаменитость продемонстрировала «эффектные» танцы на шесте, впечатлившие многочисленных подписчиков.

В видео Анастасия Ивлеева в парике с голубыми волосами средней длины, в коротких чёрных шортах и синем топе, обутая в ботильоны на высоком каблуке, показывает навыки в pole dance. Блогер с разбега запрыгивает на шест, с испуганными глазами каждый раз пытается удержаться, но постоянно «эффектно» падает то лицом в пол, то на спину. Некоторые подписчики в комментариях принялись жалеть «начинающую танцовщицу», но затем заметили край лежащего на полу мата, явно смягчавшего падения.

Некоторые фолловеры уверены, что Анастасия Ивлеева изначально задумывала ролик в шутливом ключе, поэтому реагируют на танцы на шесте с юмором. Другие же считают, что блогер решила в «очередной раз поймать хайп» и заработать побольше денег, а ради этого можно перенести и не такие падения.