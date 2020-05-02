Мнение: Верните на место мозаику с Путиным в Храм Минобороны – президент заслужил

02.05.2020, 5:52, Разное

В Храме вооружённых сил демонтировали мозаику с изображением Путина. Нельзя “историческую” мозаику было убирать их храма Минобороны, даже по скромной просьбе самого Путина. Мало ли что он там решил – народ хочет. “Рановато меня увековечивать”, – сказал вроде бы президент. Путин – не вечен. Мозаика – на века. Мальчик в 22 веке будет тыкать в стену храма. И ему старенький дедушка объяснит, что это – Путин, который России Крым вернул, войну на Кавказе остановил, долго правил, но при нем люди жили неплохо, куда лучше, чем в другие времена в России.

Я понимаю, меня можно обвинить в “рабском” сознании. Сам начертил мишень на лбу по сути. Но да, я уважаю нашего президента. Считаю, что он уже вошел в историю России – причем, вписал свое имя золотыми буквами за то многие, что он сделал при моей жизни – одно окончание войны на Кавказе и остановка развала страны – уже заслужил памятник. А еще я всегда исключительно лоялен к тем, с кем работаю, а правительством я тоже работал – и много (и с Минобороны, и с аналитическим блоком и в стретегическом прогнозировании, и в силовых структурах по аналитике): мои коллеги и руководство, как правило, мои товарищи, друзья и единомышленники. Вот такое у меня “рабское” сознание, если хотите. Но очень помогает жить. Я не враждую с людьми. Они со мной могут. Я с ними – нет. Мне может быть все равно, что они обо мне думают. Даже если плохо думают. Такое есть. Мне и то, что Путин обо мне думает неважно. И то, что не думает вообще, – тоже. Тем более, что самый пик в моей карьере был при Медведеве. Золотое время.

Мозаику заменят на другую. На эскизе новой мозаики изображены монахи, держащие икону Корсунской Богоматери. При этом художники-мозаичисты отказались сбивать панно, несмотря на то, что президент счёл преждевременной попытку таким образом отразить его заслуги. Они сказали, что сохранят его – и уверены, что со временем оно все равно украсит храм.

Глава Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин сообщил, что мозаика сохранится как авторская работа пока что в парке «Патриот» в Кубинке. «Судьба мозаики – это тоже часть истории. Это авторское произведение Нестеренко, я уверен, что она найдет свое место или в музейном пространстве, или в мастерской художника. До того времени, когда о некоторых событиях Новейшей Истории можно будет говорить, не нарушая личной скромности участников».

6 мая здание будет передано Русской православной Церкви. Изначально планировало провести освящение 6-9 мая. От этих дат отказались из-за эпидемии. Так что вопрос об освящении будет приниматься, когда будут сняты все карантины и ограничения. К 3 сентября приурочат, скорее всего. Но мозаику с президентом на место верните. А еще проведите референдум. Большинство россиян, уверен, будут за то, что мозаика с главнокомандующим Путиным украшала Храм Вооруженных сил РФ.

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