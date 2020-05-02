Дети реже заражаются коронавирусом. Tак ли это?

02.05.2020, 5:50, Разное

Согласно исследованию, которое опубликовано в JAMA, средний возраст инфицированных новым коронавирусом – от 49 до 56 лет. Современные данные говорят о том, что дети болеют сравнительно редко. Обозреватели New York Times разбирались, почему болезнь обходит детей.

«Я твердо уверен, что более молодых людей вирус инфицирует, но болезнь у них протекает сравнительно легко», – сообщил New York Times доктор Малик Пейрис (Malik Peiris), вирусолог из Гонконгского университета, разработчик диагностического теста для нового коронавируса.

Ученые могут просто не видеть больных детей, потому что «у нас нет данных о более легких случаях», считает он.

Журнал The Lancet описал клинический случай десятилетнего мальчика с коронавирусной инфекцией. Он посетил город Ухань, который стал центром эпидемии новой коронавирусной инфекции, вместе с семьей. После возвращения домой, в Шэньчжэнь, у его родственников в возрасте 36-66 лет развились выразительная картина болезни: высокая температура, пневмония, боль в горле. Ребенок тоже заболел, врачи обнаружили у него признаки вирусной пневмонии. Но симптомов у него практически не было. Ученые подозревают, что это типичная клиническая картина течения новой коронавирусной инфекции у детей.

«Это правда, что у детей инфекция может протекать либо бессимптомно, либо в очень легкой форме», – сказала доктор Раина Макинтайр (Raina MacIntyre), эпидемиолог из Университета Нового Южного Уэльса.

Некоторые параллели можно провести с тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС) и ближневосточным респираторным синдромом (БВРС). Во время эпидемии ТОРС в 2003 году не умер ни один ребенок. В 2012 году в Саудовской Аравии и в 2015 году в Южной Корее во время эпидемии БВРС у инфицированных детей развивались только легкие симптомы.

«Мы не полностью понимаем причины увеличения тяжести болезни с возрастом», – утверждает доктор Пейрис.

Одной из возможных причин большей восприимчивости взрослых могут быть сопутствующие болезни: сахарный диабет, гипертония, болезни сердца. Они ослабляют организм, ему становится сложнее бороться с инфекцией. Кроме того, после среднего возраста у людей постепенно начинает снижаться иммунитет.

«Мы знаем, что у молодых людей в целом – не только детей, но и молодых взрослых и подростков – наиболее интенсивные социальные контакты в обществе», – утверждает доктор Макинтайр. Она отмечает, что молодые люди, которые не знают, что инфицированы, могут делать вклад в распространение инфекции.

О количестве заболевших детей есть и другие мнения. Доктор Марк Денисон (Mark Denison), детской инфекционист из Университета Вандербильта считает, что вряд ли окажется, что заболеваемость среди детей высока.

«Мне сложно представить, что среди детей детей не учитывается такая доля заболеваний, что мы слышим только о двух или трех случаях. Я думаю, это значит, что больных детей действительно намного меньше, и они не в группе риска», – сказал он в комментарии New York Times.