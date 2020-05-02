Фрэнсис Фукуяма: Украина находится на передовой глобальной борьбы за демократию

02.05.2020, 5:45, Новости дня

Профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма (Francis Fukuyama, Stanford University) представил участников третьего выпуска руководимой им программы «Будущие лидеры Украины».

Фукуяма приобрел всемирную известность в начале 1990-х годов после публикации книги «Конец истории и последний человек». В книге он утверждал, что после краха коммунистических режимов в СССР и странах Восточной Европы либеральная демократия западного образца больше не имеет идеологических соперников и в будущем станет единственной формой государственного устройства.

Программу обучения будущих лидеров Украины при Стэнфордском университете профессор Фукуяма создал в 2017 году. Ранее он ежегодно представлял выпускников в вашингтонском аналитическом центре «Атлантический совет». В этом году участники программы приняли участие в дискуссии «Еще три причины для оптимизма в отношении Украины».

«Единственная надежда Украины – это ее молодежь, новое поколение, которое не хочет участвовать в коррупционной политике», – сказал Фрэнсис Фукуяма, представляя выпускников программы этого года.

Русская Служба «Голоса Америки» спросила профессора, как он оценивает результаты украинских реформ. По мнению Фукуямы, главное препятствие для реформ в Украине – олигархические структуры. Несмотря на то, что президент Зеленский был избран при поддержке более чем 70% населения и приходу к власти ранее никогда не занимавшихся политикой людей, «выживание олигархической власти впечатляет», говорит профессор.

«Как только у вас появляется власть, она становится самоусиливающейся. Вы используете политику для сохранения своих экономических активов, а затем используете свои экономические ресурсы для сохранения власти», – пояснил Фукуяма, отметив, что именно ослабление олигархической власти является «величайшим вызовом» для тех, кто борется за демократические изменения в Украине.

Фрэнсис Фукуяма также отметил, что одной из проблем, с которыми столкнулся Киев, стало вовлечение страны во внутреннюю политику США в связи с процессом по импичменту президента Трампа. По мнению профессора, это ослабило американо-украинские отношения, а их дальнейшее развитие зависит от результатов президентских выборов в Соединенных Штатах.

«Отношения между США и Украиной будут во многом зависеть от того, будет ли Дональд Трамп переизбран в ноябре», – говорит Фукуяма, по мнению которого президент Трамп склоняется к авторитаризму, а не к защите демократических ценностей, и более тепло относится к Москве, а не к Киеву.

Фрэнсис Фукуяма отметил, что сегодня Украина находится в достаточно сложном положении. По его мнению, ряд европейских лидеров «начинает проявлять нетерпение» по отношению к Киеву, в то время как голоса, выступающие за улучшение отношений с Москвой, усиливаются.

«Украина находится на передовой глобальной борьбы за демократию, – подчеркнул Фукуяма во время дискуссии. – Думаю, что успех Украины окажет большое влияние на Россию, многие страны бывшего Советского Союза и Восточной Европы».