Минстрой: состояние министра Якушева нормальное

02.05.2020, 5:42, Новости дня

В Минстрое рассказали о состоянии главы ведомства Владимира Якушева, который был госпитализирован с диагнозом коронавирус COVID-19. Министр был проверен с помощью компьютерной томографии. Его диагноз подтвердился. До этого инфекции у пациента не было.

Состояние Якушева нормальное, он находится на связи с коллегами, передает РИА Новости.

Якушев — первый российский министр, заболевший коронавирусом. До этого инфекция была найдена у премьер-министра страны Михаила Мишустина. Он находится в самоизоляции, а его обязанности временно перешли к вице-премьеру Андрею Белоусову.