 

“Роскосмос” увеличит число пилотируемых запусков к МКС

02.05.2020, 5:42, Новости дня

"Роскосмос" увеличит число запусков "Союзов" к МКС. В 2021-2023 годах к Международной космической станции будет запускаться по три корабля в год. В 2020 году запланировано два старта, напоминает РИА Новости. Первый состоялся 9 апреля.

По два старта также производилось с 2001 по 2008 годы. С 2009 по 2019 к МКС отправлялось по четыре "Союза" в год.

Один из запусков запланирован на декабрь 2021 года. "Союз МС-20" доставит на орбиту двоих космических туристов, которые встретят в космосе Новый год. Запуск будет осуществлен по контракту с американской компанией Space Adventures. Благодаря этой компании и "Роскосмосу" за пределами Земли уже побывали 7 туристов (2001-2007 годы), при этом один из них — американец Чарльз Симони — побывал в космосе дважды.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / До конца недели в Украину прилетит четыре самолета со спецсредствами для борьбы с COVID-19

01.05 / В Санкт-Петербурге в НИИ скорой помощи коронавирусом заразились 111 сотрудников

01.04 / Die Welt – Красная армия взяла Берлин вместо американцев благодаря дезинформации

01.04 / Россия на два дня села на карантин, на третий встала и пошла

10.04 / Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий Москвы

13.04 / В Кремле рассказали о работе Путина по поддержке россиян

07.04 / Литва может ослабить карантин, введенный из-за коронавируса

21.04 / Вирусолог оценил данные о сильном различии коронавируса в США и Европе

03.04 / Мнения: Вирус внесет коррективы в американские выборы

21.04 / Пресс-секретарь “Квартала 95” претендует на должность члена Нацсовета по телерадиовещанию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска