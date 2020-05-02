“Роскосмос” увеличит число пилотируемых запусков к МКС

02.05.2020, 5:42, Новости дня

"Роскосмос" увеличит число запусков "Союзов" к МКС. В 2021-2023 годах к Международной космической станции будет запускаться по три корабля в год. В 2020 году запланировано два старта, напоминает РИА Новости. Первый состоялся 9 апреля.

По два старта также производилось с 2001 по 2008 годы. С 2009 по 2019 к МКС отправлялось по четыре "Союза" в год.

Один из запусков запланирован на декабрь 2021 года. "Союз МС-20" доставит на орбиту двоих космических туристов, которые встретят в космосе Новый год. Запуск будет осуществлен по контракту с американской компанией Space Adventures. Благодаря этой компании и "Роскосмосу" за пределами Земли уже побывали 7 туристов (2001-2007 годы), при этом один из них — американец Чарльз Симони — побывал в космосе дважды.