 

Мнение: 75 лет Городу-Герою

02.05.2020, 5:00, Разное

1 мая 1945 года Севастополь стал Городом-Героем. Сегодня как раз 75 лет исполняется.
Звание, которое наш город носит до сих пор, было присвоено ему товарищем Сталиным, в том числе и в честь отмечаемого сегодня Дня Международной Солидарности трудящихся.

От имени Советского Правительства и нашей большевистской партии приветствую и поздравляю вас с днём Первого мая!
В честь исторических побед Красной Армии на фронте и великих успехов рабочих, колхозников и интеллигенции в тылу, в ознаменование международного праздника трудящихся —
ПРИКАЗЫВАЮ:
Сегодня, 1 мая, произвести салют в столицах Союзных республик: Москве, Киеве, Минске, Баку, Тбилиси, Ереване, Ашхабаде, Ташкенте, Сталинабаде, Алма-Ате, Фрунзе, Петрозаводске, Кишинёве, Вильнюсе, Риге, Таллине, а также в городах-героях: Ленинграде, Сталинграде, Севастополе и Одессе — двадцатью артиллерийскими залпами.

В этом отношении, хотелось бы отметить, что Сталин действительно сыграл важную роль в истории Севастополя. Он конечно не только присвоил городу звание Города-Героя, но и подписал указ об ускоренном восстановлении Севастополя, который в приоритетном порядке и в рекордные сроки был восстановлен из руин и обрел знакомый нам облик. Так что, надеюсь, этот вклад товарища Сталина в судьбу моего города рано или поздно будет отмечен памятником. Ну а сам город конечно должен стремиться быть достоиным своего звания.

С праздником Севастополь. Ленинград, Сталинград и Одессу также с праздником!
Ну и само собой, всех с праздником Международной Солидарности Трудящихся!

Источник: Colonel Cassad



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