Пресс-секретарь Белого дома пообещала никогда не обманывать журналистов

02.05.2020, 4:48, Новости дня

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни пообещала никогда не обманывать журналистов и сообщила о возобновлении регулярных брифингов.

«Я никогда не буду вас обманывать, даю слово», – передает ТАСС ответ Макинэни на просьбу пообещать никогда не лгать, отвечая на вопросы журналистов.

«Что касается регулярности брифингов, то мы планируем их. Я объявлю о времени позже, но мы планируем продолжить [применять эту практику]», – заключила Макинэни.

Для Макинэни это был первый брифинг в качестве пресс-секретаря Белого дома.

Напомним, в апреле не отработавшая ни одного брифинга Стефани Гришэм покинула пост пресс-секретарь президента США Дональда Трампа. В последний раз брифинг проводился в Белом доме в марте 2019 года, когда пресс-секретарем Трампа была Сара Сандерс.