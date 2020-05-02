“Дело 2 мая”. В ООН заявили, что правосудие за смерти и убийства 48 людей до сих пор остается призрачным

02.05.2020, 4:40, Новости дня

За шесть лет после массовых беспорядков в центре Одессы, в ходе которых 2 мая 2014 года погибло 48 участников столкновений, “ни один человек так и не был привлечен к ответственности”. Об этом заявила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

“Последние шесть лет семьи жертв борются за справедливость после смерти своих близких. Все эти шесть лет правосудие остается призрачным”, – сказала Богнер.

В документе, опубликованном мониторинговой миссией ООН, предоставлена обновленная информация о состоянии расследований и судебных процессов по событиям в центре Одессы и на площади Куликово Поле.

“Касательно смертей в центре города: ни расследования, ни судебные процессы не продвинулись вперед со 2 мая 2019 года. Мы также видим отсутствие прогресса в расследовании смертей на Куликовом поле. Также мы не видели существенного прогресса в уголовных процессах в отношении сотрудников полиции, обвиняемых в ненадлежащем реагировании на столкновения и беспорядки”, – отметила Богнер.

По ее словам, определенный прогресс достигнут в деле бывшего начальника Главного управления Министерства внутренних дел в Одесской области, обвиняемого в злоупотреблении властью или служебными полномочиями и оставлении людей в опасности, которому суд предоставил приоритет. За последние 12 месяцев проведено около 25 заседаний.

Богнер призвала украинскую власть обеспечить привлечение к ответственности виновных в насилии 2 мая.

2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между патриотически настроенными гражданами и пророссийскими сепаратистами. Противостояние началось после того, как на Александровском проспекте собралась группа вооруженных боевиков, которые напали на участников марша “За единую Украину”. Первый погибший из числа проукраинских митингующих скончался от пулевых ранений, нанесенных из автоматического оружия. Обе стороны возводили баррикады, забрасывали оппонентов брусчаткой, “коктейлями Молотова”. При этом антимайдановцы стреляли из автоматического оружия под прикрытием милиции.

После этого эпицентр событий переместился на Куликово поле, где был установлен палаточный городок Антимайдана. Сторонники сепаратистов укрылись в Доме профсоюзов, с крыши здания бросали “коктейли Молотова” и стреляли из огнестрельного оружия. После этого в здании начался пожар. Пожарная машина, по данным очевидцев, приехала только через полчаса. Окружавшие здание проукраинские активисты пытались помочь выбраться забаррикадировавшимся внутри.

В результате конфликта и последующего пожара в Доме профсоюзов погибло 48 человек, более 200 получили ранения. События 2 мая 2014 года в Одессе активно использовались российской пропагандой для нагнетания антиукраинских настроений.

Как сообщили hromadske в прокуратуре Одесской области, приговоры по этому делу уже получили три человека: Максим Мисевский, Василий Кондратенко и Олег Ткачук. По шести фигурантам продолжается судебное разбирательство, 13 человек находятся в розыске. Оправдательный приговор еще 19 человек прокуроры обжаловали в суде. В отношении еще одного подозреваемого – Игоря Астахова – производство закрыли в связи с его смертью. Летом 2019 года гражданин России Евгений Мефедов и гражданин Украины Сергей Долженков (Капитан Какао) вышли из СИЗО под залог. Мефедова Украина выдала РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами в сентябре, Долженкова передали боевикам “ДНР” в рамках обмена 29 декабря.