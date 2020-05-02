“Движемся, чтобы начать объявлять”. Сытник ответил на вопрос, почему Коломойскому не вручили подозрение

02.05.2020, 4:40, Новости дня

В уголовном производстве, которое касается “ПриватБанка” и его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, могут начать объявлять подозрения.

Об этом директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник сообщил “24 каналу” в интервью, размещенном 30 апреля.

Ему задали вопрос, “где финал” в этом деле, о котором Сытник говорил два месяца назад, и почему Коломойскому “до сих пор не вручили подозрение”.

“Это не совсем так. Я сказал, что в этом деле есть существенный прогресс. Он прежде всего выражался в том, что на то время генпрокурор Руслан Рябошапка эти дела передал в НАБУ. У нас была часть дела, а часть – расследовалась Офисом генпрокурора. Тогда приняли решение, что эти дела будут все в НАБУ, их передали. И в дальнейшем мы движемся в том, чтобы начать объявлять определенные подозрения”, – сказал директор НАБУ.

По его словам, в деле есть “определенные трудности и преграды”.

“В этой ситуации мы зависим не только от себя. Есть необходимость в проведении экспертных исследований, а на экспертов осуществляется беспрецедентное давление. Это типичная ситуация для такой категории дел. Опять же, это не причина, чтобы остановить эти расследования. Мы движемся вперед. Я не хочу раскрывать планы на ближайшее будущее, но мы понимаем, что в этих делах – и прежде всего в этом деле – от нас ждут ответа. Не только наши граждане, но и наши международные партнеры”, – объяснил Сытник.

Генеральная прокуратура с июня 2017 года вела расследование по факту создания преступной организации с целью завладения в течение 2008–2016 годов денежными средствами “ПриватБанка” в особо крупных размерах бывшим менеджментом финучреждения. По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года, перед национализацией финучреждения, “ПриватБанк” выдал 36 юрлицам кредитов на срок от восьми до 10 лет по ставке 10,5% годовых на общую сумму 126,9 млрд грн. Эти средства не задержались на счетах дебиторов, а сразу же были переведены в счет погашения кредитов 193 юридических лиц.

В ноябре 2019 года больше 3000 томов уголовного производства были переданы в НАБУ.

3 апреля 2020 года Рябошапка говорил, что экс-владельцам “ПриватБанка”, в том числе Коломойскому, грозит реальный срок.

“ПриватБанк” был национализирован 18 декабря 2016 года, на тот момент это был крупнейший частный банк Украины. На его докапитализацию государство потратило почти 200 млрд грн. Бывшие акционеры, бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, в судебном порядке пытаются добиться отмены национализации и возвращения банка.

По словам председателя совета Национального банка Украины Богдана Данилишина, в судах рассматривается около 600 дел в отношении “ПриватБанка”.